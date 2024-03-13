Seorang IRT di Desa Palae, Sinjai Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Diduga korba dibunuh oleh nenek berusia 80 tahun akibat utang piutang.

Sebelum kejadian, korban tengah membersihkan halaman rumahnya didatangi pelaku yang akan membayar utang diduga keduanya terlibat cekcok hingga pelaku menghabisi nyawa korban dengan batu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Sinjai Selatan untuk dimintai keterangan.

Kontributor: Bulan Sri Indramaya

(mhd)

