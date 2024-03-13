Pendaki asal Yogya ditemukan tewas pada ketinggian 2.000 mdpl di Gunung Agung Bali. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis, tim SAR gabungan berhadapan dengan angin kencang, hujan dan kabut. Korban diketahui bernama Alexander Bimo Haryotejo asal Desa Bongsari, Yogjakarta.

Petugas masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian korban. Jenazah korban masih dievakuasi dari atas Gunung Agung mengingat cuaca masih buruk.

Kontributor: Yunda Ariesta

