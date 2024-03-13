...

BBPOM Pekanbaru Sidak Gudang Distributor Makanan dan Minuman, Ini Temuannya

Indra Yosserizal, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 21:30 WIB
BBPOM Pekanbaru melakukan sidak gudang distributor makanan dan minuman di Jalan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru, Riau. Sidak dilakukan untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman  yang menyalahi aturan serta kadaluarsa yang beredar.
 
BBPOM Pekanbaru mengimbau masyarakat memperhatikan 3 hal saat membeli makanan dan minuman kemasan yang pertama terkait izin edar, kualitas produk dan produk yang tidak kadaluarsa.
 
Kontributor: Indra Yosserizal

