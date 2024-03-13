...

Menko PMK Sebut 86.000 Jiwa Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera Barat

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 16:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan lebih 86.000 jiwa terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat (Sumbar).
 
Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan darurat yang telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh BNPB, Basarnas, TNI-Polri, pemerintah daerah dan kementerian-kementerian terkait termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian yang sangat cepat sehingga bencana yang ada di Sumatera Barat, bencana banjir dan tanah longsor ini bisa terhindarkan dari risiko yang lebih besar.
 
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa dalam RTM kali ini juga dilakukan pembahasan mengenai percepatan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah. 
 
Muhadjir juga melaporkan sekitar 1.609 unit rumah rusak ringan dan sedang, 40 unit rumah rusak berat, 24.000 lebih unit rumah terendam, 3 unit rumah hanyut, 54 fasilitas umum terdampak, 21 jembatan terendam, dan 1 jembatan rusak berat.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

