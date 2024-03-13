Puluhan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Puluhan rumah rusak parah, sementara belasan lainnya rusak ringan akibat tertimpa material atap.

Kondisi ini diperparah dengan banjir yang masih menggenangi kawasan tersebut. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

