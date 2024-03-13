Ratusan warga di Cimahi, Jabar rela antre berjam-jam untuk mudik gratis. Mereka terlihat antre sejak sahur hingga pagi hari, Rabu (13/7).

Membeludaknya animo warga membuat Dishub Cimahi membatasi peserta. Setiap harinya Dishub Cimahi membatasi untuk 50 kepala keluarga.

Untuk tahun ini Dishub Cimahi akan memberangkatkan 400 orang dengan tujuan Semarang dan Solo.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira AW

