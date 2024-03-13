...

Buaya Kembali Muncul di Sungai Bengawan Solo

Dedi Mahdi, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2024 12:30 WIB
Seekor buaya kembali muncul di aliran Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum bisa mengevakuasi buaya tersebut karena arus sungai yang tinggi dan buaya tersebut juga akan melarikan diri ke tengah sungai jika melihat gerakan manusia. 
 
Buaya ini muncul di pinggir kandang ternak milik warga saat sungai meluap dan membanjiri pemukiman di kawasan tersebut. 
 
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

