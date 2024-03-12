Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengajak kaum Muslim di tanah
air menyambut Ramadhan 1445 Hijriyah/2024 Masehi dengan
meniatkan diri untuk meraih tiga manfaat utama dari ibadah
puasa, yakni menjadi insan bertakwa.
Persiapan mental dilakukan dengan mensucikan niat, bahwa
ibadah kita semata-mata untuk menjadikan kita insan yang
bertakwa seperti dalam Al Quran dikatakan, "la'allakum
tattaqun,".
