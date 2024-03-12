Produk fesyen impor di Little Bangkok Pasar Tanah Abang, ramai-ramai didatangi pembeli beberapa waktu belakangan. Mereka terdiri dari jastiper hingga para reseller.

Harga fesyen yang ditawarkan di Little Bangkok Tanah Abang cukup beragam. Harga paling mahal di kisaran Rp180 ribu. Sedangkan yang paling murah dipatok sebesar Rp100 ribu saja.

Pengunjung tempat ini naik signifikan di akhir pekan atau hari libur. Banyak dari mereka mereka mengambil produk untuk dijual lagi di beberapa daerah.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

