Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah. Bulan ini memiliki banyak keistimewaan dari pada bulan-bulan lainnya.
Selain salat tarawih, tadarus Al-Quran diyakini bisa mendapatkan pahala. Sama seperti yang dilakukan remaja masjid di Masjid Al Istiqomah, Mataram.
Mereka bersama-sama mengisi kegiatan bulan Ramadhan dengan tadarus Al-Quran. Hal tersebut mendapatkan apresiasi serta dukungan dari masyarakat setempat.
Kontributor: Harikasidi
Produser: Akira AW
(fru)
