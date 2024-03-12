Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat dan berkah. Bulan ini memiliki banyak keistimewaan dari pada bulan-bulan lainnya.

Selain salat tarawih, tadarus Al-Quran diyakini bisa mendapatkan pahala. Sama seperti yang dilakukan remaja masjid di Masjid Al Istiqomah, Mataram.

Mereka bersama-sama mengisi kegiatan bulan Ramadhan dengan tadarus Al-Quran. Hal tersebut mendapatkan apresiasi serta dukungan dari masyarakat setempat.

Kontributor: Harikasidi

Produser: Akira AW

(fru)

