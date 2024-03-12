Warga Desa Tlogorejo, Pati, Jateng menyambut bulan Ramadhan dengan berebut kue apem. Tradisi yang dinamakan megengan ini menarik antusias masyarakat. Warga terlihat sudah menunggu di balai desa setempat sejak pagi.

Begitu doa bersama selesai, warga langsung berebut kue apem. Warga percaya dengan mendapat kue apem akan memperoleh berkah.

Kontributor: Lazarus Sandy

Produer: Akira AW

