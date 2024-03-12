...

Sabet 27 Medali di Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 5, Atlet NTT Disambut Meriah Keluarga di Kupang

Emanuel Kau Suni, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2024 16:31 WIB
Sebanyak 22 atlet Taekwondo Nusa Tenggara Timur kembali tiba di Kupang. Mereka telah mengikuti pertandingan Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup 5 di Jakarta
 
Para atlet disambut meriah oleh keluarga dan para pelatih yang menunggu di bandara El Tari, Kupang. Kepulangan rombongan tersebut dihiasi dengan pengalungan selendang dan pemberian bunga
 
Natalia, peraih atlet putri terbaik nasional mengaku dirinya bertanding pada kelas under 37 dan berhasil keluar sebagai juara I. Meski baru duduk di bangku kelas VI SD, dirinya sudah sering bertarung di pertandingan-pertandingan nasional
 
NTT berhasil meraih 24 medali emas, 2 perunggu dan 1 perak di Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 5. Capaian tersebut membuat para pelatih berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung para atlet
 
Reporter : Emanuel Kau Suni
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Berita Terkait

