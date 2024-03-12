Sebanyak 22 atlet Taekwondo Nusa Tenggara Timur kembali tiba di Kupang. Mereka telah mengikuti pertandingan Kejuaraan Nasional Taekwondo Kapolri Cup 5 di Jakarta

Para atlet disambut meriah oleh keluarga dan para pelatih yang menunggu di bandara El Tari, Kupang. Kepulangan rombongan tersebut dihiasi dengan pengalungan selendang dan pemberian bunga

Natalia, peraih atlet putri terbaik nasional mengaku dirinya bertanding pada kelas under 37 dan berhasil keluar sebagai juara I. Meski baru duduk di bangku kelas VI SD, dirinya sudah sering bertarung di pertandingan-pertandingan nasional

NTT berhasil meraih 24 medali emas, 2 perunggu dan 1 perak di Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 5. Capaian tersebut membuat para pelatih berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung para atlet

