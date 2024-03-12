Cuaca ekstrem membuat 2 perahu nelayan terbalik di hantam geombang tinggi di Pantai Pamayangsari, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selain di dermaga Pamayangsari kerusakan perahu nelayan juga terjadi di dermaga Sindangkerta, total perahu yang rusak jumlahnya 20.

Sejumlah warung yang berada di tepi pantai juga hanyut dan hancur diterjang ombak besar.

Kontributor: Asep Juhariyono

