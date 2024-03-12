Bus Harapan Jaya jurusan Jakarta-Tulungagung terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur. Tabrakan terjadi akibat bus yang berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya menabrak pengemudi sepeda motor dari arah berlawanan.

Akibat peristiwa ini, bus juga menabrak tiang kabel internet dan teras rumah warga. Tabrakan ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lain mengalami luka ringan.

Kontributor: Afnan Subagio

Produser: Kristo Suryokusumo

