Paguyuban Pedagang Pasar Agung memberikan santunan paket sembako kepada ratusan anak yatim di Kota Depok, Jawa Barat. Upaya tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial kepada 110 anak yatim di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini.

Santunan ini diharapkan bisa bermanfaat dan meringankan kebutuhan ratusan anak yatim tersebut.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News