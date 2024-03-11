...

Dandangan, Tradisi Unik Peninggalan Sunan Kudus Sambut Bulan Ramadhan

Nur Choiruddin, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 19:30 WIB
Memasuki bulan Ramadhan ada tradisi unik di Kudus, Jawa Tengah yang sudah dijalankan sejak zaman Sunan Kudus
 
Tradisi Dandangan digelar di puncak Menara Kudus sebagai pertanda masuknya bulan suci Ramadhan. Tanda masuknya bulan ramadhan tersebut ditandai dengan pemukulan bedug Masjid Menara Kudus oleh Sunan Kudus.
 
Dengan ditabuhnya bedug sebagai tanda bahwa pada malam hari ini merupakan malam tarawih pertama dan besok sudah memasuki puasa.
 
