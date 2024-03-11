Memasuki bulan Ramadhan ada tradisi unik di Kudus, Jawa Tengah yang sudah dijalankan sejak zaman Sunan Kudus

Tradisi Dandangan digelar di puncak Menara Kudus sebagai pertanda masuknya bulan suci Ramadhan. Tanda masuknya bulan ramadhan tersebut ditandai dengan pemukulan bedug Masjid Menara Kudus oleh Sunan Kudus.

Dengan ditabuhnya bedug sebagai tanda bahwa pada malam hari ini merupakan malam tarawih pertama dan besok sudah memasuki puasa.

Kontributor: Nur Choirudin

(rns)

