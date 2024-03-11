Sehari jelang Ramadan harga daging sapi melambung tinggi. Hal ini terpantau di Pasar Gudang Tigaraksa, Senin (11/3/2024) siang.
Namun, banyaknya warga yang berburu daging sapi untuk puasa hari pertama membuat omzet pedagang naik 50%. Warga mengatakan membeli daging sapi untuk makan sahur dan berbuka puasa.
Pedagang daging sapi mengatakan kenaikan harga daging sapi sudah terjadi sejak dua hari terakhir.
Reporter: Aimarani
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow