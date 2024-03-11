Sehari jelang Ramadan harga daging sapi melambung tinggi. Hal ini terpantau di Pasar Gudang Tigaraksa, Senin (11/3/2024) siang.

Namun, banyaknya warga yang berburu daging sapi untuk puasa hari pertama membuat omzet pedagang naik 50%. Warga mengatakan membeli daging sapi untuk makan sahur dan berbuka puasa.

Pedagang daging sapi mengatakan kenaikan harga daging sapi sudah terjadi sejak dua hari terakhir.

Reporter: Aimarani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News