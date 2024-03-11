PT KAI Daops 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan Lebaran sejak 6 Maret lalu.

Saat ini PT KAI telah menambah jumlah kereta tambahan sebanyak 344 jadwal perjalanan. Kereta tambahan tersebut untuk mengakomodir tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan tiket mudik lebaran.

Selain tiket kereta tambahan, PT KAI juga terus melakukan perbaikan pelayanan baik di stasiun maupun jalur perlintasan kereta.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

