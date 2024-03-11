Sungai Bengawan Solo berstatus siaga merah, sirine peringatan bahaya banjir pun telah dibunyikan.
Debit Air Sungai terpanjang di Pulau Jawa terus meningkat hingga meluap ke permukiman di 6 Kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur.
Sedikitnya terdapat 18 Desa yang tersebar 6 Kecamatan yang terendam banjir luapan sungai ini. Meski demikian sejumlah perahu penyebrangan tradisional masih beroperasi di tengah derasnya arus Sungai Bengawan Solo.
Kontributor: Dedi Mahdi
