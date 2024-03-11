Seorang caleg yang gagal terpilih memutus aliran air warga Ddesa Cisuruh, Kecamatan Suralaya, Pulomerak, Cilegon, Banten.
Warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang jaraknya hingga mencapai 2 kilometer.
Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri berskala besar yang memungkinkan adanya penyedotan air tanah dalam jumlah besar sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan sumber air bersih.
Kontributor: Iskandar Nasution
