Seorang caleg yang gagal terpilih memutus aliran air warga Ddesa Cisuruh, Kecamatan Suralaya, Pulomerak, Cilegon, Banten.

Warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang jaraknya hingga mencapai 2 kilometer.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri berskala besar yang memungkinkan adanya penyedotan air tanah dalam jumlah besar sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan sumber air bersih.

Kontributor: Iskandar Nasution

