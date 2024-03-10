Seniman asal Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat lukisan dari limbah daun kering. Limbah daun kering awalnya dipilah dan dibersihkan, selanjutnya dibuat pola gambar. Proses paling sulit yakni memotong daun dengan cutter atau pisau khusus. Harga satu lukisan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.

Selain daun kering, seniman ini juga membuat lukisan di atas sandal jepit.

Kontributor: Elis Novit

