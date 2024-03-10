Ratusan warga Tambora, Jakarta Barat mengikuti pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mereka tampak antusias mengikuti gelaran pawai.

Kegiatan ini juga turut dimeriahkan dengan aksi sembur api, kembang api serta tabuhan rebana. Dengan datangnya bulan Ramadan diharapkan warga dapat beribadah dengan baik di bulan suci Ramadhan

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

