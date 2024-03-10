PBNU melakukan pemantauan hilal di 38 titik di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. memastikan tidak melihat hilal sesuai dengan kesepakatan negara Asia Tenggara mengenai ketinggian bulan.

Itu menandakan bahwa 1 Ramadhan 1445 Hijriah, akan jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan laporan ini sudah disampaikan ke Sidang Isbat Kemenag

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

