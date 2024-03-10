Unisba Bandung bersama Kanwil Kementrian Agama melakukan pengamatan hilal 1 Ramadan 1445 H di Observatorium Al Biruni Fakultas Syariah Unisba.

Dari hasil pantauan di lokasi penampakan hilal tidak terlihat. Begitu pun dengan 10 titik pemantauan hilal lainnya di Jawa Barat. Hasil dari pengamatan ini akan dilaporkan kepada Kemenag sebagai bahan itsbat awal Ramadhan 1445 H.

Reporter : Billy Maulana Finkran

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

