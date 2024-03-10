Beginilah kondisi TPU Semper di kawasan Cilincing, Minggu (10/3/2024) siang.

Ratusan makam di TPU ini terendam banjir. Imbasnya para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos.

Menurut salah satu peziarah genangan banjir yang merendam memang kerap terjadi setiap tahunnya. Para peziarah berharap agar pemerintah dan petugas makam dengan cepat menangani kawasan tersebut dengan meninggikan tanah.

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

