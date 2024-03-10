...

Polisi Gerebek Kampung Bahari di Jakut, 26 Orang Diamankan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Minggu 10 Maret 2024 16:30 WIB
Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan sarang narkoba, Minggu (10/3). Lokasi di Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 
Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 26 orang beserta barang bukti. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni satu senpi rakitan beserta enam butir peluru. Kemudian satu unit air gun, 21 klip kristal atau sabu dengan berat bruto 3 gram 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta 
Produser: Akira AW

(rns)

