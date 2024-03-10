Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan sarang narkoba, Minggu (10/3). Lokasi di Kampung Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 26 orang beserta barang bukti. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni satu senpi rakitan beserta enam butir peluru. Kemudian satu unit air gun, 21 klip kristal atau sabu dengan berat bruto 3 gram

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira AW

(rns)

