Striker Manchester City Erling Haaland sama rekor gol Sergio Aguero. Haaland sudah mencetak 41 gol dalam 37 laga, sementara Aguero mencetak 41 gol dalam 79 laga.

Koleksi gol Haaland diprediksi bakal terus bertambah dan melewati Aguero, mengingat Manchester City terus melaju ke perempatfinal di Liga Champions.

Untuk Liga Champions musim ini, Haaland masih bersaing keras dengan Hary Kane dan Kylian Mbappe. Tercatat hingga kini ketiganya sama-sama mengoleksi 6 gol untuk menempati posisi top scorer Liga Champions.

