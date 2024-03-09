Penggiat seni di Karanganyar, Jawa Tengah, memanfaatkan sampah untuk dijadikan tokoh wayang. Bahkan, peralatan gamelan juga berasal dari barang bekas. Wayang dipilih untuk sarana edukasi tentang lingkungan karena senian ini populer di wilayah Jawa.

Selain pentas di sejumlah daerah, wayang sampah telah dipentaskan di luar negeri. Wayang sampah juga dapat mengajak masyarakat lebih bijaksana terhadap alam dan lingkungan. Serta memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sesuai yang bernilai positif.

Kontributor: Januar Setiadi

(fru)

