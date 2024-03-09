...

Hujan di Lereng Gunung Bromo, Ratusan Rumah dan Jalur Selatan Probolinggo Terendam Banjir

Hana Purwadi, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 23:20 WIB
A A A
Hujan deras di lereng Gunung Bromo membuat Jalur Selatan Probolinggo terputus dan ratusan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. arus lalu lintas dari dan menuju Lumajang dialihkan karena membahayakan pengendara yang melintas.
 
Selain itu ratusan rumah juga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi dari 10-50 sentimeter. Untuk menanggulangi banjir, warga membuat penutup air sementara untuk mengurangi luapan air yang masuk ke rumahnya.
 
Warga berharap ada solusi dari pemerintah setempat agar banjir tidak terus terjadi saat musim hujan.
 
Kontributor: Hana Purwadi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini