Hujan deras di lereng Gunung Bromo membuat Jalur Selatan Probolinggo terputus dan ratusan rumah di 2 kecamatan terendam banjir. arus lalu lintas dari dan menuju Lumajang dialihkan karena membahayakan pengendara yang melintas.

Selain itu ratusan rumah juga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi dari 10-50 sentimeter. Untuk menanggulangi banjir, warga membuat penutup air sementara untuk mengurangi luapan air yang masuk ke rumahnya.

Warga berharap ada solusi dari pemerintah setempat agar banjir tidak terus terjadi saat musim hujan.

Kontributor: Hana Purwadi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

