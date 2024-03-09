...

Bank Indonesia Perwakilan DIY Sebut El Nino Berdampak pada Berkurangnya Stok Beras

Galih Wisma, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 23:00 WIB
Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkap el nino berdampak pada mundurnya masa tanam dan akan menyebabkan keterlambatan masa panen. Hal ini menyebabkan stok beras di level petani dan distributor akan mengalami penyusutan dan lebih rendah dibandingkan pada kondisi normal.
 
Akibatnya, harga beras mengalami kenaikan dan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Untuk meningkatkan daya beli, operasi pasar merupakan salah satu cara yang tepat untuk menekan harga beras agar tidak melambung.
 
Kontributor: Galih Wisma 
Produser: Kristo Suryokusumo

