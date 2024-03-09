Empat jenazah korban tewas yang merupakan satu keluarga di pelataran Apartemen Teluk Intan, Jakarta Utara dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

para korban ditemukan tewas tergeletak di halaman apartemen yang merupakan tempat tinggal para korban. Keempat jenazah ini akan menjalani otopsi untuk mengetahui penyebab tewasnya para korban.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

