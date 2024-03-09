...

Jaga Ketenangan saat Ramadhan, Remaja dan Pemuda di Jakarta Timur Tandatangani Deklarasi Damai

Rizki Falupi, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 21:20 WIB
Untuk menjaga ketenangan saat bulan Ramadhan, warga di Jatinegara, Jakarta Timur menandatangani deklarasi damai. Penandatanganan deklarasi dilakukan remaja dan pemuda dengan disaksikan pihak kepolisian, TNI, dan Pemkot Jakarta Timur.
 
Kawasan Jatinegara diketahui merupakan titik rawan tawuran yang biasanya terjadi usai salat tarawih ataupun sahur. Deklarasi ini diharapkan bisa menghilangkan perilaku tawuran dan menciptakan situasi yang kondusif.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

