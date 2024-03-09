Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan setinggi 1000 meter dari puncak. Asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke sisi timur laut.

Hingga saat ini status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga ,dengan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini dari petugas BPBD dan PVMBG.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News