Gunung Semeru Kembali Erupsi dan Letuskan Asap Setinggi 1000 Meter

Yayan Nugroho, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 21:00 WIB
Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan setinggi 1000 meter dari puncak. Asap letusan berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke sisi timur laut.
 
Hingga saat ini status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga ,dengan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi. BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini dari petugas BPBD dan PVMBG.
                                                                                            
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Kristo Suryokusumo

