PT KAI DAOP 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada libur panjang Hari Raya Nyepi dan awal Ramadhan mengalami peningkatan sebanyak 33 persen dibandingkan akhir pekan biasa.

sepanjang hari Sabtu (9/3/2024) KAI DAOP 1 Jakarta memberangkatkan 15.776 penumpang dari Stasiun Senen dan 12.129 penumpang dari Stasiun Gambir.

KAI juga menyebut lebih dari 98 ribu tiket untuk libur panjang Hari Raya Nyepi dan awal Ramadhan dipastikan ludes terjual. jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring masih dibukanya pemesanan tiket.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

