...

Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Meningkat di Libur Panjang Nyepi dan Awal Ramadhan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 20:30 WIB
A A A
PT KAI DAOP 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada libur panjang Hari Raya Nyepi dan awal Ramadhan mengalami peningkatan sebanyak 33 persen dibandingkan akhir pekan biasa.
 
sepanjang hari Sabtu (9/3/2024) KAI DAOP 1 Jakarta memberangkatkan 15.776 penumpang dari Stasiun Senen dan 12.129 penumpang dari Stasiun Gambir.
 
KAI juga menyebut lebih dari 98 ribu tiket untuk libur panjang Hari Raya Nyepi dan awal Ramadhan dipastikan ludes terjual. jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring masih dibukanya pemesanan tiket.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini