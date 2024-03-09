AAS bocah 5 tahun korban pembunuhan ibu kandung di Bekasi dimakamkan di TPU Kranji, Bekasi Barat, Jumat (9/3/2024) sore. Pemakaman tersebut dihadiri langsung ayah kandung korban. Jenazah dimakamkan usai autopsi di RS Polri Kramat Jati.

Sebelumnya kasus pembunuhan AAS menyita perhatian publik. Dari hasil pemeriksaan psikolog, tersangka yang merupakan ibu kandungnya ini terindikasi skizofrenia.

Reporter: Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News