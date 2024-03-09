Beginilah suasana arus lalul intas di ruas Tol Cipularang km 85 Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung, Sabtu (9/3/2024) pagi. Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terus melintas.

Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk besar dari arah yang sama membuat arus semakin padat. Kendati demikian belum terjadi kepadatan yang berarti atau kemacetan.

Peningkatan arus diduga karena banyak masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman di awal puasa ini.

Reporter: Irwan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

