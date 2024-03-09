...

Libur Panjang Akhir Pekan, Arus Lalu Lintas di Tol Cipularang Padat

Irwan, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 09:30 WIB
A A A
Beginilah suasana arus lalul intas di ruas Tol Cipularang km 85 Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung, Sabtu (9/3/2024) pagi. Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terus melintas.
 
Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk besar dari arah yang sama membuat arus semakin padat. Kendati demikian belum terjadi kepadatan yang berarti atau kemacetan.
 
Peningkatan arus diduga karena banyak masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman di awal puasa ini.
 
Reporter: Irwan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

