Okezone Updates dibuka oleh video viral anggota polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sopir truk ugal-ugalan di Sukabumi, Jawa Barat. Berikutnya, sejumlah warga kecewa dengan beras murah Bulog di Mandailing Natal, Sumut.
Okezone Updates ditutup dari berita olahraga, di mana Erling Haaland sama rekor gol Sergio Aguero. Erling Haaland berhasil mencetak 41 gol dalam 37 laga, sementara Aguero mencetak 41 gol dalam 79 laga.
Host: Nata Arman
(fru)
