Warga Muarojambi Menjerit Harga Bahan Pangan Meroket Jelang Ramadan

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 12:31 WIB
Harga bahan pokok di pasar tradisional Sungai Gelam Muarojambi meroket. Ironisnya, menurut pedagang naiknya harga tersebut sudah berlangsung sekitar satu bulan ini.
 
Harga cabai yang tembus Rp80 ribu per kg. Cabai rawit naik Rp20 ribu menjadi Rp90 ribu per kg. Bahkan harga cabai sempat tembus hingga Rp100 ribu.
 
Diduga, kenaikan harga bahan pokok tersebut imbas dari banjir yang masih terjadi di Jambi.
 
