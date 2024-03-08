...

Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Jawa Timur Nyaris Diwarnai Adu Jotos

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 22:20 WIB
KPU Jatim menggelar rekapitulasi akhir suara di Hotel Shangrilla Surabaya, Jumat (8/3). Rapat pleno sempat diwarnai kericuhan hingga nyaris terjadi adu jotos.
 
Peristiwa dipicu protes keras dari saksi dari calon DPD kepada ketua rapat pleno karena adanya ketidak sesuaian data dari form c dan form d dari Kabupten Bangkalan Madura. Sementara menangapi protes tersebut KPU Jatim tetap berpatokan dengan regulasi yang ada.
 
KPU Jatim telah menyelesaikan perhitungan di 36  Kabupaten Kota dan hanya tersisa 2 yakni Kabupaten Sumenep dan Kota Surabaya.
 
Kontributor: Rahmat Ilyasan

(fru)

