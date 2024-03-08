Jemaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada Minggu 10 Maret 2024. Penentuan masuknya 1 Ramadhan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan bulan sya'ban dan melihat tanda-tanda alam.

Namun diakui puasa yang dilakukan hanya menyambut ramadhan, menurut jemaah An-Nadzir 1 ramadhan tahun 2024 akan mulai terhitung pada hari senin (11/03).

