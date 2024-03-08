Mantan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi terkait polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Anies menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya menyelesaikan program KJMU tersebut hingga selesai dan tuntas.

Anies menambahkan, jika program KJMU diputus, kegiatan belajar para mahasiswa tersebut akan terbengkalai. Jika ada perubahan di program KJMU, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak melakukan prekrutan baru untuk calon mahasiswa yang akan dibiayai oleh negara.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News