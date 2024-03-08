...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Angkat Suara soal Polemik KJMU

Nunung Purnomo, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 21:30 WIB
A A A
Mantan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan menanggapi terkait polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Anies menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya menyelesaikan program KJMU tersebut hingga selesai dan tuntas.
 
Anies menambahkan, jika program KJMU diputus, kegiatan belajar para mahasiswa tersebut akan terbengkalai. Jika ada perubahan di program KJMU, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak melakukan prekrutan baru untuk calon mahasiswa yang akan dibiayai oleh negara.
 
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini