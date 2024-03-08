Stasiun Pasar Senen dipadati penumpang pada Jumat (8/3/2024). Sejumlah calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal. Hal ini agar mereka bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman.

Selain itu banyak yang mengaku pulang saat awal puasa ke kampung halaman karena sulit mendapat tiket mudik lebaran. Serta menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

