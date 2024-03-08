Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menepis isu kerenggangan antara dirinya dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Mahfud menegaskan, komunikasinya dengan Ganjar tidak pernah putus. Bahkan minggu lalu, eks Menko Polhukam itu sempat bertemu dengan Ganjar.

Hal ini disampaikan Mahfud saat ditemui usai lari pagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Selain komunikasi dengan Ganjar dan partai pengusung, Mahfud juga rutin berkomunikasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Bahkan Mahfud mengungkap, sore ini ia akan bertemu TPN untuk membahas soal perkembangan pemungutan suara di Pemilu 2024, hingga langkah apa saja yang akan ditempuh jika ada dugaan kecurangan dalam proses pemilu.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

