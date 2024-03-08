Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara soal status Jakarta setelah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu.

Menurut Heru saat ini RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sedang berproses sehingga masih ada waktu transisi. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan Timur jika keputusan presiden telah terbit.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

