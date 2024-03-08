Polisi mengamankan terduga pelaku pembunuhan anak berusia 5 tahun di salah satu perumahan mewah Bekasi. Ironisnya terduga pelaku merupakan ibu kandungnya sendiri.

Dari keterangan awal terduga pelaku melakukan pembunuhan tersebut usai mendapatkan bisikan gaib. Sementara itu adik korban yang masih berusia 1 tahun 7 bulan yang saat kejadian berada di dekat kakaknya dalam kondisi selamat.

Sang anak kini dalam perlindungan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi. KPAD fokus melakukan pendampingan untuk menjaga tumbuh kembang anak agar menetralisir tindak kekerasan yang pernah dilihat sejak kecil.

