KPAD Kota Bekasi Dampingi Adik Korban Pembunuhan oleh Ibu Kandung di Bekasi

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Jum'at 08 Maret 2024 10:15 WIB
Polisi mengamankan terduga pelaku pembunuhan anak berusia 5 tahun di salah satu perumahan mewah Bekasi. Ironisnya terduga pelaku merupakan ibu kandungnya sendiri.
 
Dari keterangan awal terduga pelaku melakukan pembunuhan tersebut usai mendapatkan bisikan gaib. Sementara itu adik korban yang masih berusia 1 tahun 7 bulan yang saat kejadian berada di dekat kakaknya dalam kondisi selamat.
 
Sang anak kini dalam perlindungan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi. KPAD fokus melakukan pendampingan untuk menjaga tumbuh kembang anak agar menetralisir tindak kekerasan yang pernah dilihat sejak kecil.
 
Reporter : Rahmat Hidayat
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

