Sebuah ruangan server di lantai 4 rumah sakit di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur terbakar dan menimbulkan asap tebal pada Kamis (7/3/2024). Kebakaran ini menyebabkan sejumlah pasien terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit dan mobil ambulans oleh petugas.

Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai miliyaran rupiah. Dalam proses pemadaman, sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 personil dikerahkan ke lokasi

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News