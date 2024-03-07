...

Pj Gubernur DKI Jakarta Panggil Mahasiswa Terkait Polemik KJMU

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 22:21 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memanggil sejumlah mahasiswa terkait polemik pengurangan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Di adapan para mahasiswa, Heru memastikan mahasiswa yang telah mendapatkan KJMU tidak akan di coret.
 
Heru menambahkan, nantinya setiap 6 bulan sekali para mahasiswa akan didata ulang dan disurvey kembali untuk menilai kelayakan KJMU melalui data pajak di Bapenda. Jika hasil survey tidak memenuhi syarat, maka dalam ketentuannya mahasiswa tersebut tidak bisa menjadi penerima KJMU.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Berita Terkait

