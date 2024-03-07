Satgas pangan Polres Serang sindikat pengoplos beras bulog di sebuah gudang di Kecamatan Carenang, Serang, Banten. Para pelaku nekat mencampur beras bulog dengan beras yang sudah kotor dan berjamur. Pelaku juga melakukan bleacing blowing repeaking dan melalukan pewangian terhadap beras.

Polisi menemukan 25 ton beras bulog, beras kotor dan berjamur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Pelaku sudah mengedarkan 270 ton beras yang diedarkan di Bogor, Tangerang Serang dan Cilegon

Kontributor: Mahesa Apriandi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News