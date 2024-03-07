...

Satgas Pangan Gerebek Gudang Pengoplos Beras Bulog di Serang

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 21:29 WIB
Satgas pangan Polres Serang sindikat pengoplos beras bulog di sebuah gudang di Kecamatan Carenang, Serang, Banten. Para pelaku nekat mencampur beras bulog dengan beras yang sudah kotor dan berjamur. Pelaku juga melakukan bleacing blowing repeaking dan melalukan pewangian terhadap beras. 
 
Polisi menemukan 25 ton beras bulog, beras kotor dan berjamur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Pelaku sudah  mengedarkan 270 ton beras yang diedarkan di Bogor, Tangerang Serang dan Cilegon
 
Kontributor: Mahesa Apriandi

(mhd)

