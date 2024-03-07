Tingginya animo masyarakat untuk mudik ke kampung halaman pada libur lebaran membuat volume penumpang kereta api pada h-7 lebaran mencapai angka 100 persen.
Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 8 kereta tambahan yang dapat dipesan mulai hari Rabu (6/3/2024) kemarin. PT KAI juga menyediakan perjalanan kereta api motis yang melayani lintas utara ke sejumlah kota di pulau Jawa.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo
