PT KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 8 Kereta Tambahan untuk Mudik Lebaran 2024

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 20:28 WIB
Tingginya animo masyarakat untuk mudik ke kampung halaman pada libur lebaran membuat volume penumpang kereta api pada h-7 lebaran mencapai angka 100 persen.
 
Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 8 kereta tambahan yang dapat dipesan mulai hari Rabu (6/3/2024) kemarin. PT KAI juga menyediakan perjalanan kereta api motis yang melayani lintas utara ke sejumlah kota di pulau Jawa. 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

