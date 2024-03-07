Mendekati bulan suci Ramadhan, ratusan narapidana di Lembaga Permasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di DKI Jakarta menjalani program rehabilitasi. Program rehabilitasi sosial maupun medis ini akan dijalani 690 narapidana dan akan berlangsung selama 6 bulan ke depan.

Selain memulihkan diri dari ketergantungan narkoba, peserta program ini diharapkan bisa menularkan perilaku serupa di lingkungan rutan dan lapas.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News